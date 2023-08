Sega und Atlus bereiten einige wichtige Ankündigungen auf der Tokyo Games Show vor

HQ

Sega war auf der Gamescom 2023 mit Präsentationen einiger seiner am meisten erwarteten kommenden Spiele präsent, wie z. B. Like a Dragon Gaiden und die nächsten beiden bestätigten Titel der Persona-Reihe: Persona 5 Tactica (von dem Sie unsere Eindrücke lesen können, nachdem Sie es dort gespielt haben) und Persona 3 Reload. Aber es sieht so aus, als ob beide Unternehmen einige ganz besondere Überraschungen auf Lager haben, die zu Hause gezeigt werden können, wenn die Tokyo Games Show am kommenden Donnerstag, den 21. September, beginnt.

Es wurde angekündigt, dass Atlus am 21. September um 11:00 Uhr BST einen "ganz besonderen" Live-Stream über kommende Titel von Sega und Atlus veranstalten wird. Natürlich werden wir mehr über diese beiden oben genannten Persona sowie Like a Dragon Gaiden und Sonic Supertars sehen, die beide nur wenige Wochen später erscheinen. Aber wenn wir unserer Fantasie freien Lauf lassen, werden wir vielleicht von einigen Neuigkeiten zu Metaphor Re: Fantazio, der neuen IP von Atlus, überrascht und sogar einen ersten Blick auf eines dieser "Multi-Persona-Serienprojekte" werfen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Wir haben keine großen Hoffnungen auf eine Ankündigung von Persona 6, aber es wird gemunkelt, dass Atlus zwei Remakes von Revelations vorbereitet: Persona und Persona 2 oder die Bestätigung, dass Persona 3 Reload auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Gefällt Ihnen die Idee?

Danke, PSU.