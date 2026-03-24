Sega überlegte, Sonic Boom "das langsamste Sonic-Spiel aller Zeiten" zu machen.

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Heute hat Sonic die Popularität zurückgewonnen, die er in der ersten Hälfte der 1990er Jahre genoss, als er – zumindest in den USA – eine Zeit lang unter amerikanischen Kindern bekannter war als sowohl Mario als auch Mickey Mouse. Aber danach hatte er Schwierigkeiten, relevant zu bleiben, und abgesehen von den erfolgreichen Sonic-Adventure-Spielen für die Dreamcast gab es etwa zwei Jahrzehnte lang nicht viel zu feiern.

Es ist leicht zu vergessen, dass Sega noch vor zwölf Jahren wieder kurz davor war, den kämpfenden Charakter in den Graben zu treiben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie beschlossen, sich mit Nintendo zusammenzutun, um eine große Initiative für Sonic zu starten, mit einem Konzept, das eine TV-Serie, Merchandise und natürlich Spiele umfasste. Es hieß Sonic Boom, kam aber nicht weit, weil die Rezensionen zu den Spielen – Sonic Boom: Shattered Crystal für den Nintendo 3DS und Sonic Boom: Rise of Lyric für die Wii U, beide 2014 erschienen – katastrophal (oder bestenfalls mittelmäßig) waren. Nachdem Sonic Boom: Fire & Ice von 2016 ebenfalls schwache Kritiken erhalten hatte, wurde das Konzept verworfen.

Heute wissen wir, dass Sonic zurückgeschlagen ist und sein großes Comeback mit Spielen wie Sonic Mania, Sonic Frontiers und zuletzt Sonic Racing: Crossworlds begonnen hat, sowie natürlich den äußerst erfolgreichen Filmen. Aber wie konnte es mit Sonic Boom so schiefgehen?

In einem Interview mit Sega Retro (über Time Extension) spricht Chris Senn, der an der Entwicklung der Spiele mitgewirkt hat, nun darüber, wie weltfremd das Management tatsächlich war und wie chaotisch es werden konnte:

"Nintendo und Sega haben einen riesigen Launch-Plan entwickelt, bei dem unser Spiel mit einem anderen Spiel verknüpft werden sollte, das mit einer TV-Serie verbunden ist, die wieder mit einer ganz neuen Spielzeuglinie verbunden ist. Sie hatten die Spielzeuge nicht entworfen, also haben wir das Spiel entworfen, und sie kamen zurück mit der Frage: "Könntet ihr diese Fahrzeuge ins Spiel aufnehmen?" Und wir sagten: "Alter, wir liefern in sechs Monaten aus. Wie könnten wir auch?" Wir versuchten, mit vielen konkurrierenden Wünschen und Forderungen zu arbeiten, während uns die Zeit davonlief. Wäre die Entscheidung nicht getroffen worden, das Spiel zu dem zu machen, was es letztlich geworden ist – abgesehen von den Bugs – weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das Spiel ausgeliefert worden wäre."

Leider schien es auch, als hätte Sega völlig vergessen, was Sonic, nun ja, Sonic ausmacht, und das führte zu einem Ansatz, der allem widerspricht, wofür die Figur wirklich steht:

"Wir waren etwa sechs Monate vom Versand entfernt, und davor hatte ich angesprochen: "Wo ist die Geschwindigkeit in unserem Spiel?" Ich habe viele Kämpfe und Rätsel gesehen, aber wo ist die Geschwindigkeit? Die Reaktion, die ich bekam, war einstimmig: "Wir machen kein klassisches Sonic-Spiel." Und ich so: "Ja, aber es ist Sonic. Wie sollen wir etwas ohne Geschwindigkeit liefern?" An einer Stelle – ich scherze nicht – war einer der Pitches für dieses Spiel: "Das wird das langsamste Sonic-Spiel aller Zeiten."

Mit anderen Worten, es war ein bisschen so, als würde man ein Mario-Spiel ohne die Sprungfähigkeit machen. Dies führte zu einem Konzept, das nie verwirklicht wurde und vorzeitig verworfen wurde. Aber es zeigt auch, wie verzweifelt Sega zu diesem Zeitpunkt tatsächlich war – bevor sie schließlich wieder auf Kurs kamen und Sonic tatsächlich Sonic sein ließen.