Sega tötet Sonic the Hedgehog im kostenlosen Steam-Spiel

Einige Länder sind bereits in den 1. April eingetreten. Japan ist eines davon, also hat Sega beschlossen, uns seinen Aprilscherz zu geben. Und ich meine wörtlich geben.

Weil Sega ein Spiel namens The Murder of Sonic the Hedgehog auf Steam veröffentlicht hat, und dieser kostenlose Titel ist genau das, wonach es sich anhört. Dies ist kein gewöhnliches Sonic-Spiel, da es sich um eine Visual Novel handelt, in der Sie den Mord an dem geliebten Igel lösen müssen, indem Sie einige der Charaktere des Franchise als neue Figur befragen, die ihren ersten Arbeitstag an der Mirage Express beginnt.

Das Unternehmen gibt an, dass dies kein Kanon ist, also müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sonic Frontiers das letzte große Spiel in der Franchise ist und genießen Sie The Murder of Sonic the Hedgehog einfach als lustigen Leckerbissen. Sehen Sie sich etwas von dem an, was Sie im Trailer unten erwartet.