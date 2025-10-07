Sega sucht aktiv nach Mitarbeitern für einen "neuen großen Online-Titel"

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, ist Sega derzeit damit beschäftigt, seine Geschichte wieder aufleben zu lassen und wird in den kommenden Jahren einige seiner klassischsten Spielserien wiederbeleben. Wir wissen, dass dazu Titel wie Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage und Virtua Fighter gehören - und vielleicht haben wir auch gerade einen kleinen Hinweis auf etwas anderes erhalten.

Sega Informant hat gerade festgestellt, dass Sega auf der Suche nach einem Lead Animator ist, der an einem "neuen großen Online-Titel" arbeitet. Das fragliche Spiel wurde noch nicht angekündigt, wird aber mit Maya und der Unreal Engine entwickelt. Das sind so ziemlich alle Informationen, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, abgesehen davon, dass die Sega 3rd Development Division sich um die Entwicklung kümmert.

Was ist das für ein Team? Nun, es sind die gleichen Leute, die zuvor Phantasy Star Online 2: New Genesis und andere Phantasy Star Online-bezogene Projekte entwickelt haben.

Natürlich kann es sein, dass dies überhaupt keine nützlichen Informationen liefert, da es sich um etwas völlig Neues handeln könnte. Aber... Für diejenigen, die auf ein Lebenszeichen von der Serie gehofft haben, kombiniert mit Segas Ambition, seine alten Marken mehr wiederzuverwenden, gibt es sicherlich zumindest ein wenig Hoffnung.