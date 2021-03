Sega schifft Mini-Arcades mit vielen Klassikern in den Westen

You're watching Werben

Minikonsolen sind nach wie vor beliebt und Sega setzt ganz gern auf diesen Trend. Nachdem sie uns Kreationen wie das Mega Drive Mini und Game Gear Micro präsentierten, folgte die Ankündigung eines Mini-Arcade-Automaten namens "Astro City Mini". Die Miniaturversionen der klassischen Arcade-Maschinen wurden bereits auf dem japanischen Markt gebracht und nun finden sie ihren Weg in den Westen.

Limited Run Games und Funstock starten im Mai den Verkauf der Maschinen, auf denen 37 alte Titel installiert sind. Eine Ausgabe des Astro City Mini kostet ca. 150 Euro und es wird mit einem HDMI-Kabel und einem USB-Kabel zum Aufladen geliefert. Eine Ausgabe mit zwei separaten Controllern kostet euch knapp 75 Euro mehr.



Alex Kidd: The Lost Stars (with Stella)

Alien Storm

Alien Syndrome

Altered Beast

Arabian Fight

Bonanza Bros.

Columns

Columns II

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Dark Edge

Dottori Kun (Dot Race)

Fantasy Zone

Flicky

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe: Revenge of Death Adder

My Hero

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Puzzle & Action: Ichidant-R

Puzzle & Action: Tant-R

Rad Mobile

Quartet 2

Scramble Spirits

Sega Ninja

Shadow Dancer

Shinobi

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Virtua Fighter

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair



Quelle: Polygon.