Sega Saturn ist in der Lage, Raytracing zu betreiben

HQ

Manche Debatten in der Spielewelt sterben nie wirklich, und eine, die noch lebt, ist die über Sega Saturn. War es eine schwache Konsole, die wirklich für 2D gebaut war, oder ein Biest, für das es leider nahezu unmöglich war, Spiele zu machen, das die Titel der Konkurrenten besser aussehen ließ?

In einem Interview mit Famitsu vor fast drei Jahren sagte Sega-Chef Yukio Sugino, dass das Unternehmen die Möglichkeit prüfe, einen Sega Saturn Mini herauszubringen, dies jedoch dadurch erschwert werde, dass "Sega Saturn überraschend hohe Leistung hat." Noch vor einem Jahr wurde Argonaut-Gründer Jez San (am bekanntesten als Programmierer von Star Fox, neben anderen Titeln) sich in die Debatte einmischte und sagte, dass "es damals außergewöhnlich leistungsfähiger als die PlayStation war", mit dem Vorbehalt, dass die Entwicklung unvernünftig schwierig sei.

Die Diskussionen werden voraussichtlich weitergehen, aber nun hat einer der weltweit führenden Saturn Programmierer etwas veröffentlicht, das als Munition in der Debatte dienen könnte. YouTube-Nutzer XL2 postet seit Jahren großartige Videos, die zeigen, wozu Saturn in den richtigen Händen fähig ist... darunter eine überraschend gut aussehende Version von Unreal 1998, die so ziemlich alles andere übertroffen hätte, wenn es damals veröffentlicht worden wäre.

Nach einer Pause hat er mit einem neuen Video auf dem Kanal ein Comeback gefeiert und diesmal gezeigt, dass der Sega Saturn tatsächlich zu Raytracing fähig war. Diese Technologie wird erst in dieser Generation ernsthaft eingesetzt und ermöglicht realistischere Beleuchtung, indem sie "verfolgt" wird, wie Lichtstrahlen in der Realität auf Oberflächen, in Spiegeln, durch Glas reflektiert werden und dadurch authentischere Schatten, Reflexionen und Lichteffekte erzeugt.

Ob es effektiv in Konsolenspielen eingesetzt werden kann, ist umstritten, und der Schöpfer selbst sagt, dass er "einen Weg finden muss, es mit einer vernünftigen Geschwindigkeit auf der Saturn zu integrieren", aber es besteht kein Zweifel, dass in Segas 1994er Niedergang viel mehr Leistung steckte, als man gedacht hätte.