Sega sagt, Sonic Racing: Crossworlds habe seine Verkaufserwartungen nicht erfüllt

Obwohl die Bewertungen recht positiv waren, hat das Spiel mehrere sehr gute Ideen und die Vielfalt der Charaktere ist unglaublich; weder Sonic, Pac-Man, Mega Man noch Hatsune Miku konnten Sonic Racing: Crossworlds genug verkaufen, damit Sega mit den Verkaufszahlen zufrieden ist. Das sind die Worte des Unternehmens:

Nun möchte ich über Sonic Racing: Crossworlds sprechen: Es hat hohe Bewertungen erhalten, erreichte bei Metascore bei "Metacritic" über 80 Punkte und erhielt in den Kundenbewertungen von Steam eine Bewertung "Überwältigend positiv". Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass der weltweite kumulierte Absatz die 1 Million Einheiten überschritten hat. Die anfängliche Leistung erfüllte jedoch nicht unsere Erwartungen, und wir streben an, in diesem Geschäftsjahr etwa weitere 1 Million Einheiten zu verkaufen. Wir wollen langfristig die Verkäufe aufrechterhalten, indem wir Spieler ermutigen, das Spiel über längere Zeit zu genießen, indem wir den Titel weiterhin unterstützen, einschließlich der fortlaufenden Veröffentlichung zusätzlicher herunterladbarer Inhalte.