Sega sagt, sie seien offen für den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung, aber nur, wo es "angemessen" ist.

Der Einsatz von KI in der Spieleentwicklung ist ein heiß diskutiertes Thema, wobei einige argumentieren, dass sie Kreativität und Vielfalt untergraben könnte, da KI auf dem bereits entwickelten basiert und daraus lernt. Neulich berichteten wir, dass Rockstar Mitbegründer Dan Houser die Nutzung von KI mit der Rinderwahnsinn verglichen hat, bei der Kühe mit Futter aus Körperteilen anderer Kühe gefüttert wurden und ernsthafte Probleme entwickelten, die auch den Menschen betrafen.

Dies hat dazu geführt, dass mehrere Entwickler unter Druck von Nutzern, Medien und Eigentümern erklärt haben, wie sie KI in ihrer Entwicklung einsetzen, wobei Sega die neueste Stelle ist. Während einer finanziell fokussierten Fragerunde (über VGC) wurde die Frage nach Kosteneinsparungen bei Sega aufgeworfen, mit Schwerpunkt auf KI.

Sega sagt, sie nutzen KI, aber nur dort, wo sie passt, und sie sind sich der Kritik sehr wohl bewusst:

"Anstatt dem Trend zur großflächigen Entwicklung vollständig zu folgen, werden wir auch Effizienzverbesserungen verfolgen, wie zum Beispiel den Einsatz von KI. Da die Einführung von KI jedoch in kreativen Bereichen wie der Charaktererstellung auf starken Widerstand stoßen kann, werden wir vorgehen, indem wir geeignete Anwendungsfälle sorgfältig bewerten, wie etwa die Optimierung von Entwicklungsprozessen."

Wie sehen Sie den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung?