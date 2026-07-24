Sega sagt, sie lieben physische Spiele immer noch

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Sega hat nicht vergessen, dass es eine der erfolgreichsten Konsolen der 90er Jahre geschaffen und Nintendo mit dem Mega Drive Konkurrenz gemacht hat. Das ist einer der Gründe, warum das Unternehmen physische Spiele immer noch schätzt, denn ohne sie ist es höchst zweifelhaft, dass wir heute jemals Spiele wie die Batman-Klassiker, Cool Spot, McDonald's Treasure Land Adventure, Moonwalker, Robocop Versus The Terminator und viele, viele mehr genießen konnten.

In einem Interview mit Famitsu erklärt Sega-CEO Shuji Utsumi, dass Sega physische Spiele weiterhin sehr schätzt und offenbar keine Pläne hat, diese aufzugeben:

"Seit wir als Plattformanbieter gestartet sind, schätzen wir natürlich weiterhin die Kultur des physischen Einzelhandels. Anstatt das komplett aufzugeben, arbeiten wir derzeit daran, den Wandel so zu gestalten, dass wir gleichzeitig die wichtigen Aspekte des digitalen Bereichs berücksichtigen können."

Das Problem ist in den Vordergrund gerückt, nachdem Sony kürzlich beschlossen hat, physische Spiele ab Januar 2028 schrittweise einzustellen, aber es sieht nicht so aus, als würde Sega diesem Beispiel folgen, wenn es vermeiden kann.