Sega sagt, großartige Spiele hätten sich nicht zu guten Verkaufszahlen niedergeschlagen

Wir wissen alle, dass Sega ausgezeichnete Spiele macht, und die letzten Jahre waren in dieser Hinsicht unglaublich. Erst letztes Jahr wurde bekannt, dass der ehemalige japanische Konsolenhersteller 2024 der höchstrangige Publisher von Meta Critics war, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass sie auch 2025 dank Hits wie Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Shinobi: Art of Vengeance, Two Point Museum und Sonic Racing: Crossworlds erfolgreich sein werden.

Aber... trotz der Liebe der Medien zu Segas Titeln waren viele Spieler zögerlicher, und die hohen Bewertungen wurden nicht von ebenso hohen Verkaufszahlen begleitet. PC Gamer berichtet nun, dass Sega bereit ist, eine neue Strategie zu testen, um mehr Leute dazu zu bringen, Segas Produkte auszuprobieren. In einem neuen Finanzbericht schreibt Sega Sammy-Chef Haruki Satomi Folgendes im Q&A-Abschnitt:

"Obwohl die Entwicklungskosten pro Titel für unsere Haupttitel im Vergleich zu sogenannten AAA-Titeln in der Branche niedriger sind, erkennen wir an, dass unsere Stärke in der relativ hohen Anerkennung liegt, die wir für Qualität erhalten. Andererseits erkennen wir auch an, dass sich solche hohen Bewertungen noch nicht zu einem weiteren Anstieg der Stückverkäufe niederschlagen lassen."

Sega ist der Meinung, dass die Lösung für das Problem noch bessere Spiele sind, aber auch ein stärkerer Fokus auf verschiedene Marketingarten. Sie erklären ihre Strategie für die Zukunft:

"Während wir weiterhin unsere Entwicklungsfähigkeiten – die Quelle unserer Stärke – verfeinern, glauben wir, dass es weiterhin erheblichen Verbesserungsspielraum und Gewinnpotenzial in unserer 'Verkaufskraft' gibt, insbesondere in unseren Marketing- und Vertriebsmechanismen. Wie bereits erläutert, durchlaufen wir derzeit Reformen in diesem Bereich, um eine Skalierung im Verkauf zu realisieren."

Das heißt aber nicht, dass es nicht nur Düsternis ist. Obwohl Segas Spiele mehr Spieler verdienen, verkaufen sie sich immer noch ziemlich gut, und Sega erwähnt auch, dass die Einnahmen aus all Sonics Unternehmungen, wie Filmen, Rekordgewinne für sie bringen.