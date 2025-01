Sega reicht neue Marken für Ecco the Dolphin ein

Mit einem neuen Crazy Taxi und Jet Set Radio auf dem Weg scheint es, dass Sega eine vollständige Rückkehr zu einigen seiner Retro-Klassiker ins Auge fasst. Dazu könnte Ecco the Dolphin gehören, wenn man den jüngsten Markenanmeldungen Glauben schenken darf.

Wie von Gematsu entdeckt, wurden die am 27. Dezember angemeldeten Marken erst kürzlich veröffentlicht, darunter Anmeldungen für Ecco und Ecco the Dolphin. Das 30-jährige Jubiläum von Ecco ist nun schon Jahre her, aber vielleicht wird daran gearbeitet, uns diesen berühmten Delfin wieder näher zu bringen.

Das Original Ecco the Dolphin ist ein Action-Adventure-Spiel, in dem du als titelgebender Delfin gegen außerirdische Bedrohungen für die Welt kämpfst. Da die letzte Veröffentlichung dieses Jahr vor 25 Jahren veröffentlicht wurde, müssen wir sehen, ob die Spieler das liebe alte Ecco immer noch mögen.