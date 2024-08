Sega registriert Yakuza Wars Marke und löst Debatte darüber aus, ob das neue Ryu Ga Gotoku GaaS ist

Wir haben längst gelernt, die revolutionären Ideen von Ryu Ga Gotoku Studio, den Schöpfern der Yakuza/Like a Dragon-Reihe, zu respektieren. Der Genrewechsel von Echtzeit-Action zu rundenbasiertem RPG war eine willkommene Wiederbelebung für Fans der Serie, die von der Formel erschöpft waren, und belebte japanische Krimigeschichten aus der Unterwelt.

Und es gibt sicher auch Überraschendes am Horizont. Zunächst einmal gibt es die Live-Action-Serie, die diesen Herbst auf Prime Video erscheint, Like a Dragon: Yakuza, die uns eine etwas andere Sicht auf den ursprünglichen Protagonisten der Serie, Kazuma Kiryu, geben wird, und dann gibt es noch den nächsten Titel der Like a Dragon-Serie, der uns bereits als Überraschung angekündigt wurde,als er auf der diesjährigen Tokyo Game Show enthüllt wird. Jetzt haben wir vielleicht einen Hinweis darauf gefunden, was es sein könnte.

Der Benutzer Wario64 auf X hat berichtet, dass Sega den Namen Yakuza Wars in Japan in Verbindung mit der Kategorie Heimvideospiele registriert hat, daher schließen wir ein Arcade-Spiel oder ähnliches aus. Auch wenn wir nur diesen Titel kennen, hat Yakuza Wars Ideen vorgeschlagen, welche Art von Spiel es (vermutlich) unter Internetfans sein wird, mit so gegensätzlichen Konzepten wie einem kollaborativen Spin-off mit Sakura Wars oder einem servicebasierten Spiel. Wir haben noch ein paar Monate Zeit, um das herauszufinden.

Hast du in der Zwischenzeit schon Like a Dragon: Infinite Wealth gespielt? Vergessen Sie nicht, unseren Testbericht und unseren Leitfaden zu lesen, um auf der sonnigen Dondoko Island reich zu werden.