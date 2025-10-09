Sega registriert neue Marke Shadow the Hedgehog

Das letzte veröffentlichte Sonic-Spiel war Sonic X Shadow Generations, ein etwas ungewöhnliches Paket, das ein Remaster von Sonic Generations, aber auch ein brandneues Abenteuer mit Shadow enthielt. Wir erwähnen dies, weil Vice jetzt festgestellt hat, dass Sega eine neue Marke für Shadow the Hedgehog registriert hat.

Wir wissen nicht genau, was das ist, aber wir stellen fest, dass Sonic Team in den letzten vier Jahren sowohl das oben erwähnte Remaster als auch ein weiteres Remaster von Sonic Colors veröffentlicht hat. Es scheint nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie auch ein Remaster/Remake von Shadow the Hedgehog von 2005 veröffentlichen würden, wenn man bedenkt, dass der Charakter nach dem letzten Film wieder auflebt, sowie die Tatsache, dass das Plättchen im Dezember 20 Jahre alt wird, was eine ausgezeichnete Gelegenheit wäre, das Spiel anzukündigen (warum nicht bei den Game Awards?).

Natürlich könnte es genauso gut eine komplette Neuproduktion werden, aber was denkst du und was erhoffst du dir?