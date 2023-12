Sega plant ein Reboot von noch mehr klassischen Franchises

HQ

Bei den Game Awards Anfang dieser Woche ließ Sega die Bombe platzen, dass es einige seiner alten Franchises wie Crazy Taxi, Jet Set Radio und Golden Axe neu starten würde.

Das war eine große Überraschung für Fans klassischer Sega-Titel, aber es stellt sich heraus, dass es nur der Anfang von etwas viel Größerem ist. In einer Pressemitteilung, die nach der Ankündigung veröffentlicht wurde, sagte Shuji Utsumi, Co-Chief Operating Officer von Sega und CEO von Sega of America:

"Wir graben in unserem Vermächtnis und erfinden mehrere Franchises neu, um diese Spiele einem größeren Publikum auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Die heutige Ankündigung ist erst der Anfang unserer Initiative. In erster Linie wird es unser Ziel sein, großartige Spiele mit unvergesslichen Charakteren und Welten zu schaffen. Wir hoffen, dass Fans jeden Alters mit Vorfreude auf unsere Zukunft blicken werden, wenn wir diese Projekte in den kommenden Jahren veröffentlichen."

Welche anderen klassischen Sega-Franchises würdest du gerne in Zukunft wieder aufgegriffen sehen?

Danke, Nintendo Life.