Sega plant die Wiederbelebung seines ursprünglichen Dreamcast-JRPGs Skies of Arcadia und hat seine Markenzeichen in Japan und im Westen erneuert

HQ

Vor 25 Jahren veröffentlichte Sega auf Dreamcast eine neue JRPG-Serie mit dem Titel Skies of Arcadia, die in Japan als Eternal Arcadia bekannt war. Nach einem Debüt, das Lob und Fanliebe erntete, wurde das Spiel ein paar Jahre später, im Jahr 2002, auf den Gamecube portiert, in einer Version namens Skies of Arcadia Legends. Aber dann kam die Dreamcast-Krise und die Gamecube-Stagnation, und das Franchise geriet in Vergessenheit. Man hörte nie wieder davon, und es wurden auch keine Versionen auf anderen Plattformen veröffentlicht. Es hätte genauso gut für immer verloren sein können... bis heute.

Gematsu berichtete heute Morgen, dass Sega die Marken Skies of Arcadia und Eternal Arcadia erneuert hat. Der Schritt wurde am 16. Januar vollzogen, aber erst am 24. Januar von der Regierungsbehörde reflektiert. Segas Pläne für die IP sind derzeit nicht bekannt, aber es scheint klar, dass wir ein Comeback erwarten könnten.

Kennst du Skies of Arcadia oder erinnerst du dich daran? Wären Sie an einer Rückkehr zu dieser IP interessiert?