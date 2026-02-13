Sega plant, bis April 2027 vier große neue Titel zu veröffentlichen

HQ

Wie wir alle wissen, ist Buchhaltungssaison, und die Quartalsberichte sind in den letzten zwei Wochen in Ströme eingegangen. Sega bildet da keine Ausnahme, und heute Morgen hat der japanische Gigant seinen Bericht veröffentlicht, der uns eine Vorstellung davon gibt, wie das kommende Jahr für sie aussehen wird, und es scheint, als würde viel passieren.

Unter anderem können wir lesen, dass es im nächsten Geschäftsjahr, das vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 läuft, " vier große neue Titel für Stamm-IPs" veröffentlichen wird. Da Sonic diesen Sommer 35 wird und es häufig Gerüchte über ein neues Spiel gibt, können wir wahrscheinlich darauf zählen, dass dies eines davon sein wird. Es wurde auch viel über Persona 4 Revival gesprochen (oder wagen wir es uns überhaupt zu hoffen?), das ebenfalls ein heißer Kandidat ist.

Wir wissen auch, dass das Ryu Ga Gotoku Studio an Stranger Than Heaven und Virtua Fighter 6 arbeitet, aber ob diese im Laufe des Jahres startbereit sein werden, ist ungewiss, da sie so umfangreich und ambitioniert erscheinen. Es ist wahrscheinlich, dass mindestens eines der Spiele mit den vielen Wiederbelebungen klassischer Sega-Marken verbunden sein wird, darunter Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Golden Axe und Jet Set Radio.

Es sollte auch bemerkt werden, dass Sega mehrere westliche Firmen besitzt (von denen wir wissen, dass sowohl Total War: Medieval III als auch Total War: Warhammer 40.000 unterwegs sind), die ebenfalls Teil dieser Pläne sein könnten.

Auf welches potenzielle Sega-Spiel freust du dich am meisten?