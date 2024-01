Sega of America entlässt 61 Mitarbeiter

HQ

Es fühlt sich so an, als ob fast jeder Tag im Januar 2024 mit Nachrichten über Entlassungen in der Spielebranche einhergeht, und obwohl wir uns wünschen, dass dieser Trend aufhört, gibt es jetzt eine weitere Geschichte von Menschen, die ihren Job verlieren.

Sega of America ist das jüngste Unternehmen, das Leute gehen lässt. Wie zuerst von einem Twitter-Bot entdeckt, der Entlassungen ausspioniert, zeigt eine neue WARN-Mitteilung (Worker Adjustment and Retraining Notification), dass 61 Mitarbeiter von Sega of America entlassen werden sollen.

Wir sind uns nicht sicher, warum dies passiert ist, da Sega sich noch nicht zu den Entlassungen geäußert hat, aber wir können uns vorstellen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein offizielles Statement veröffentlicht wird.