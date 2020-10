Sega nimmt Next-Gen-Wahnsinn mit ehrlicher Prahlerei in Yakuza: Like a Dragon auf die Schippe

In einem Monat werden wir gleich zwei neue Konsolen begrüßen dürfen und deshalb spielt die Branche gerade vollkommen verrückt. Entwickler lassen sich keine Gelegenheit entgehen, mit den reichhaltigen Angeboten ihrer Spiele zu prahlen, da man ja sogar die alten Games auf der neuen Generation spielen kann. Eine der größeren Neuveröffentlichungen der kommenden Wochen ist das Yakua-RPG von Ryu ga Gotoku Studio, die sich diesem Spaß mit großer Faszination anschließen.

Diese Woche haben wir einen neuen Trailer gesehen, der die Next-Gen-Features des Action-Rollenspiels Yakuza: Like a Dragon mit verblüffender Ehrlichkeit wiedergibt. Der Titel wird am 10. November für PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht, während Playstation-5-Spieler aufgrund eines Marketing-Deals mit Microsoft noch bis zum März auf die PS5-Fassung warten müssen. Kalle verrät euch in seiner Vorschau mehr über Yakuza: Like a Dragon und wie die Transformation zum JRPG seiner Meinung nach gelungen ist.