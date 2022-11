Sega möchte die Sonic-Geschichte aufräumen, indem es einen engagierten Lore-Manager einstellt

HQ

Es sieht so aus, als ob Sega versucht, die chaotische Existenz von Sonic the Hedgehog in den Griff zu bekommen. Als Teil einer neuen Stellenausschreibung können wir sehen, dass das Unterhaltungsunternehmen einen engagierten Lore-Manager einstellen möchte, jemanden, der alle Dinge von Sonic im Auge behalten und ein kanonisches Universum aufbauen kann, das alle auf sinnvolle Weise miteinander verbunden ist.

In der Stellenausschreibung können wir sehen, dass Sega nach jemandem sucht, der "in die Organisation und Gestaltung von Sonic-Geschichte, Kanon, Charakteren und Universen eintauchen kann und dazu beiträgt, Konsistenz, Konnektivität und Kreativität in alle Dinge von Sonic über verschiedene Medienformen wie Spiele, Animationen, Comics und mehr zu bringen. "

Da Sonic the Hedgehog zu diesem Zeitpunkt eine globale Marke ist, mit Live-Action-Hollywood-Filmen, AAA-Spielen, die von Sonic Team entwickelt wurden, sowie Animationen auf Netflix und vielen Comic-Büchern, um nur einige Beispiele zu nennen, wird gesagt, dass die Rolle einen globalen Fokus haben wird und dass der Bewerber eng mit Teams aus allen Facetten des Lebens zusammenarbeiten wird.

Wenn Sie sich selbst als Sonic-Guru betrachten und denken, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind, werfen Sie einen Blick auf die vollständige Stellenausschreibung hier.