Sega-Mitbegründer David Rosen ist im Alter von 95 Jahren verstorben

Nur wenige haben die Spielwelt so beeinflusst wie David Rosen, denn er gilt nicht nur als einer der Mitbegründer des legendären Sega, sondern auch als Gründervater der japanischen Arcade-Szene. Nachdem Rosen in den 1950er Jahren in Japan eine Karriere entwickelt hatte, wurde er berühmt dafür, Arcade-Spielautomaten aus den USA nach Japan zu importieren, schließlich auch Arcade-Automaten, was zu einem Interesse an den Automaten führte und schließlich zu einem massiven Entwicklungsschub von Schöpfern, die auch Titel für diese Systeme entwickelten. Warum bringen wir das zur Sprache? Leider ist Rosen leider verstorben.

Im Alter von 95 Jahren wurde berichtet, dass Rosen am Weihnachtstag im Kreise seiner Familie und Liebsten verstarb. Diese Information stammt vom Sprecher Brad Callaway (laut RePlay Magazine), wo bekannt wurde, dass Rosen zu diesem Zeitpunkt in seinem Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles war. Rosens Beerdigung fand Ende letzter Woche am 2. Januar auf dem Inglewood Park Cemetery statt.

Im Laufe seiner Karriere gründete Rosen Sega mit und startete Sega of America, half dabei, das Videospielgeschäft des Unternehmens anzukurbeln, brachte viele seiner japanischen Kreationen und Konsolen auf den internationalen Markt und machte Japan zu dem Arcade-Gaming-Giganten, der es heute ist.