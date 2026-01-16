Sega legt sich für Sonics 35-jähriges Jubiläum auf

HQ

Wir wussten bereits, dass Sonic 2026 35 Jahre alt werden würde, und am 21. Juni 1991 legte er zum ersten Mal richtig los. Wir alle hatten erwartet, dass Sega diesen Anlass im Laufe des Jahres begehen würde, auch wenn nichts Konkretes bestätigt wurde.

Das ist immer noch nicht der Fall, aber inzwischen hat Sega zumindest ein Video veröffentlicht, das schnell (bei Sonic-Geschwindigkeit?) einige der Höhepunkte des Igels von seiner Zeit als zweidimensionaler Pixelheld bis hin zu dreidimensionalen Abenteuern, Filmen, Kartspielen, Freunden und Cartoons darstellt. Sega hat außerdem eine offizielle Website zur Feier zum 35-jährigen Jubiläum gestartet, auf der sie alles veröffentlichen werden, was gerade passiert. Im Moment ist die Seite ziemlich leer, aber wir können zumindest lesen:

"2026 markiert das 35-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog, ein aufregender Meilenstein für einen der legendärsten Gaming- und Unterhaltungsikonen!

Seit über drei Jahrzehnten ist Sonic durch Generationen gefahren und hat Fans mit seiner unvergleichlichen Geschwindigkeit, unaufhaltsamen Energie und furchtlosen Geist inspiriert.

Jetzt ist es an der Zeit, seine unglaubliche Reise zu ehren und die unzähligen Abenteuer des blauen Blitzes zu feiern.

Machen Sie sich bereit, die Aufregung von Sonics Vermächtnis erneut zu erleben, während wir 35 Jahre ununterbrochener Action feiern!

DANKE AN UNSERE FANS"

Wir drücken die Daumen, dass im Laufe des Jahres ein neues Spiel angekündigt wird, mit Gerüchten über eine Fortsetzung von Sonic Frontiers, unter anderem. Außerdem können wir wahrscheinlich auf mehr DLC für Sonic Racing: Crossworlds zählen – und wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die es großartig finden, eine remasterte Sonic-Sammlung mit mindestens den Mega Drive-Titeln und vielen Trivia zu haben, oder?