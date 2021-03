Sega legt Rome: Total War neu auf

Am 29. April wird Sega Total War: Rome Remastered auf PC (Windows, Linux und - ein wenig später - MacOS) veröffentlichen. Feral Interactive entwickeln die 4K-Neuauflage, die Rome: Total War aus dem Jahr 2003 in neuem Glanz erstrahlen lässt. Die beiden Add-Ons "Barbarian Invasion" und "Alexander" sind enthalten, es soll zudem weitere Anpassungen beim Gameplay geben.

In der offiziellen Pressemitteilung ist die Rede von "überarbeiteten Umgebungen, Schlachtfeldern und Charaktermodellen". Über 30 Fraktionen werden spielbar sein und ihr werdet eure Wirtschaft stärken können, indem ihr Händleragenten aussendet. Auch bei der diplomatischen Seite soll sich einiges getan haben, doch genaue Infos bleiben bislang aus.

Konkrete Änderungen betreffen die Bereiche Übersicht und Kamera. Im Echtzeitkampf erhalten wir in Total War: Rome Remastered einen Überblick über die Umgebungen, da wir auf eine Minimap mit Icons unterschiedlicher Einheiten zugreifen dürfen. Auf der Kampagnenkarte können wir neuerdings an das Geschehen heranzoomen, um uns die Details genau anzusehen, die Feral erarbeitet hat.

Das Strategiespiel soll einsteigerfreundlicher werden, was unter anderem an neuen Tutorials, einem umfangreichen In-Game-Wikis und neuen Tooltipps ersichtlich wird. Auch Anpassungsoptionen für Farbenblinde wird das Spiel in Zukunft unterstützen. Abschließend wurde bestätigt, dass PC-Spieler auf Windows, Mac und Linux zusammenspielen dürfen.

Wenn ihr das Original, Rome: Total War, bereits besitzt, spart ihr beim Kauf des Remasters auf Steam ein wenig Geld. Ansonsten zahlt ihr für den nostalgischen Spaß 30 Euro und erhaltet gleichzeitig Zugang zur Gesamtausgabe Rome: Total War Collection aus dem Jahr 2004. Die steht jedoch nur Windows-Systemen zur Verfügung und scheint auf modernen Systemen Probleme zu verursachen. Die dazugehörigen alten Games könnt ihr gerade nicht online kaufen, weil sich das Team eigenen Aussagen auf die neuen Spiele fokussiert, heißt es im FAQ.