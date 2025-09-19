Sega lässt den Konsolenkrieg der 90er Jahre in frecher, Sonic Racing-Werbung wieder aufleben

HQ

Nicht ohne Grund vermissen wir manchmal die alten Konsolenkriege der frühen 90er Jahre. Damals wurden mit allerlei Fachjargon extravagante Behauptungen aufgestellt, die letztlich kaum mehr als aufgeblasene Hirngespinste waren. Nicht zuletzt unter Tom Kalinske wurde der Kampf um die Verbraucher mitunter hitzig, wenn die Marketingabteilungen von Nintendo und Sega aneinandergerieten. Wer erinnert sich nicht an den ganzen Hype um "Blast Processing" oder "Welcome to the Next Level"? Es war gutes Zeug, scharfsinnig und lustig.

Heutzutage ist das alles nur noch eine historische Kuriosität, aber das hat Sega nicht davon abgehalten, in den Archiven zu graben und die alte Rivalität scherzhaft mit einem neuen Werbespot wiederzubeleben. Das Timing ist natürlich perfekt, denn Sonic Racing: Crossworlds tritt gegen Mario Kart World an und wirft letzterem vor, "offen und langweilig" zu sein, während Crossworlds (natürlich) als das genaue Gegenteil dargestellt wird - The Next Level. Schauen Sie sich den kurzen Clip unten an.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an die Konsolenkriege der 90er?