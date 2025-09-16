Sega lässt den alten Krieg zwischen Mario und Sonic in einem neuen Sonic Racing: Crossworlds Video wieder aufleben

HQ

Seit Jahrzehnten ist von den sogenannten Konsolenkriegen die Rede, die viele heute vor allem mit unnötig hitzigen Diskussionen darüber verbinden, ob man sich eine PlayStation 5 oder Xbox Series S/X kaufen sollte (im Ernst – mit beidem wird man glücklich sein). Aber vor 35 Jahren waren es die Nintendo- und Sega-Fans, die sich stritten, oft eifrig angespornt durch einige ziemlich harte und überraschend bösartige Schritte von Sega.

Als ob das noch nicht genug wäre, gab es auch noch eine Maskottchen-Fehde zwischen Sonic the Hedgehog und Super Mario. Aber seit dem Niedergang der Dreamcast gelten Nintendo und Sega als beste Freunde, und Sega hat mehrere exklusive Titel für Nintendo-Konsolen veröffentlicht und sogar Titel mit Sonic und Mario gemacht.

Daran erinnerten wir uns kaum, da es so lange her war. Aber jetzt hat Sega beschlossen, zu seinen alten Gewohnheiten zurückzukehren und einen Trailer veröffentlicht, der Mario Kart World eindeutig trollt und Sonic Racing: Crossworlds hervorhebt, der mit dem Slogan "Willkommen auf dem nächsten Level" endet.

Ein lustiger Schachzug, hinter dem viel Geschichte steckt. Schauen Sie sich das Video unten an.