Sega kündigt Mega Drive Mini 2 an

Der Erfolg des Mega Drive Mini scheint Sega Mut gemacht zu haben, denn der Nachfolger soll in Japan noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Der Mega Drive Mini 2 wurde während eines japanischen Live-Streams angekündigt und kann auch Mega CD Titel abspielen. Er soll insgesamt 50 Spiele enthalten (aufgeteilt zwischen Mega Drive und Mega CD) und einige Titel sind auch schon bekannt:



Silpheed



Shining Force CD



Sonic CD



Mansion of Hidden Souls



Popful Mail



Virtua Racing



Bonanza Bros



Shining in the Darkness



Thunder Force IV



Magical Taruruto



Fantasy Zone



Sega will die Mini-Konsole am 27. Oktober in Japan veröffentlichen und sie soll ungefähr 75$ Dollar kosten. Ob und wann die Konsole für den westlichen Markt erscheint ist noch unklar.