Sega kündigt Line-up für die Gamescom 2023 an

HQ

Die Gamescom ist weniger als einen Monat entfernt, und während wir gespannt auf das Gaming-Event des Sommers, wenn nicht sogar des Jahres, warten, hat Sega das Line-up bekannt gegeben, das es zu der Veranstaltung mitbringen wird.

Wie in einer neuen Pressemitteilung bestätigt, wird Sega in Halle 8 der Koelnmesse zu finden sein und an seinem Stand Folgendes sehen:



Sonic The Hedgehogs™ neuestes Abenteuer im mit Spannung erwarteten Sonic™ Superstars



Creative Assemblys heldenbasierter Multiplayer-Extraktions-Shooter HYENAS™



Der brandneue Action-Adventure-Brawler von Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon Gaiden: Der Mann, der seinen Namen™ auslöschte



Zwei neue Titel aus der von der Kritik gefeierten Persona-Serie von ATLUS: Persona 5 Tactica und Persona™™ 3 Reload



Der neueste DLC für Creative Assemblys Grand-Strategy-Epos Total War™: WARHAMMER® III



Außerdem gibt es Mitmachstationen für Total War: Pharaoh, Samba De Amigo: Party Central™, Endless™ Dungeon und Etrian Odyssey™ Origins Collection.

Wenn Sie nicht persönlich an der Show teilnehmen, wird Sega auch alles, was auf der Veranstaltung gezeigt wird, in seinen sozialen Medien aktualisieren. Bleiben Sie dran, wenn wir über weitere Neuigkeiten zur Gamescom berichten.