Sega kündigt Fortsetzung von Kimetsu no Yaiba - The Chronicles of Hinokami für PC und Konsolen im Jahr 2025 an

In diesem Jahr wurde die kurzlebige 4. Staffel des Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba veröffentlicht. Der Hashira-Trainingsbogen fand ein abruptes Ende, bevor er uns eine kleine Änderung gab, um den endgültigen Abschluss der Serie mit einer Filmtrilogie zu sehen, von der der erste Teil 2025 in die Kinos kommen wird. Und es sieht so aus, als würde diese Veröffentlichung von einem neuen Videospiel begleitet werden.

Sega hat bei der Veröffentlichung des ersten Bildes aus dem Film Kimetsu no Yaiba: Infinite Fortress die Veröffentlichung von Demon Saleyer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 für 2025 angekündigt, in dem die Dämonentötungsabenteuer von Kamado Tanjiro und seinen Freunden fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung wird einen besonderen Schwerpunkt auf die Kämpfe im Vergnügungsviertel, im Schmiededorf und in der Säulenausbildung (Hashira) legen, so dass wir unseren Helden den Donneratem ausführen, einige überlegene Monde besiegen und vor den Toren des finalen Showdowns mit dem höchsten Dämon Muzan stehen sehen.

Du kannst dir die Action in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 ansehen. Das Spiel wird für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und (von Sega bestätigt) die "Nintendo Switch-Konsolenfamilie" veröffentlicht, daher bestätigen wir, dass es auch auf Nintendos Nachfolgehardware verfügbar sein wird.