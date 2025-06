Sega kündigt EA Sports FC und eFootball-Herausforderer an

Die Welt des virtuellen Fußballs wurde größtenteils von EA Sports FC (ehemals FIFA ) und eFootball (ehemals PES ) dominiert. Es gab schon immer mehr Arcade-Alternativen, wie Mario Strikers und sogar das kommende Rematch, aber für simulierten Fußball sind diese beiden Titanen seit Jahren an der Spitze. Jetzt versucht Sega, die etablierte Ordnung zu stören.

Der japanische Gaming-Titan hat der Welt Sega Football Club Champions vorgestellt, wobei es sich um einen Multiplattform-Fußballmanagement-Simulator handelt, der kostenlos spielbar ist. Das Spiel kombiniert im Grunde die Action von EA FC und eFootball mit der eher simulierten Natur von Football Manager (ebenfalls im Besitz von Sega) und schafft so ein Erlebnis, das für den Spieler weniger praktisch ist, aber dennoch Möglichkeiten bietet, den Verlauf jedes Spiels zu beeinflussen.

Die Idee des Spiels ist es, einen kleinen Verein zu einem globalen Kraftpaket aufzubauen. Dies ist in einem von zwei Modi möglich, Career, was genau das ist, was man erwarten würde, und Dream Team, dem PvP-Angebot, das auch "Event-Matches, die Arena, Raum-Matches und mehr" umfasst.

Wie EA FC, das Verbindungen zu vielen der größten Ligen und Wettbewerbe hat, sei es Premier League, LaLiga, Champions League und so weiter, und eFootball, das die Exklusivrechte an Manchester United, FC Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan und mehr hat, hat Sega Football Club Champions die Exklusivrechte für eine Handvoll Teams und Ligen gesichert. Dazu gehören die J.League aus Japan, die K League in Korea, FIFPro und vor allem auch Manchester City.

Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum für Sega Football Club Champions wurde nicht erwähnt, aber es gibt bald eine geschlossene Beta, die anscheinend auf allen Plattformen verfügbar sein wird, auf denen das Spiel erscheinen wird, einschließlich; PC, PS4, PS5, iOS und Android. Seht euch unten den Ankündigungstrailer für das Spiel an.