Sega ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, die Like a Dragon: Infinite Wealth Crew kennenzulernen

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint tatsächlich diese Woche und wir spielen das Spiel frenetisch vor unserem Review, der pünktlich zur Premiere am 26. Januar eintrifft. Aber da noch so wenig Zeit bleibt, denkt Sega, dass es an der Zeit ist, einen Crashkurs über die Geschichte und die Charaktere zu bekommen - und genau das liefern sie in ihrem neuesten Video.

Um die Sache noch besser zu machen, bekommen wir auch etwas Gameplay von Dingen zu sehen, die noch kommen werden. Ihr solltet es euch unbedingt unten ansehen und den liebenswerten Trottel Ichiban Kasuga, den Protagonisten dieses neuen Abenteuers, und seine Freunde kennenlernen.