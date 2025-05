Sega hat mehr Pläne, klassische Franchises zurückzubringen, als bisher bekannt wurde

HQ

Nach jahrzehntelangen Fananfragen kündigte Sega während der Game Awards 2023 an, dass es zu seinen klassischsten Titeln zurückkehren wird, darunter Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und Streets of Rage.

Inzwischen wurde bestätigt, dass auch Ecco the Dolphin und Virtua Fighter ein Comeback feiern werden - und Sega ist noch nicht fertig mit den Überraschungen. Die Content-Produktionsabteilung des Unternehmens, Kagasei Shimomura, bestätigt dies in einem Interview mit Game Informer, in dem er erklärt:

"Wir können über nichts im Detail sprechen, aber davon abgesehen denken wir über mehrere Projekte nach und arbeiten an mehreren Projekten. Nicht nur Spiele, sondern auch andere Dinge, die bereits [angekündigt] wurden. Wir freuen uns sehr darauf, mehrere unserer IPs zu vergrößern und sicherzustellen, dass wir in Zukunft einige lustige Dinge haben."

Und damit können wir den Wünschen der Fans Tür und Tor öffnen. Wir hätten sicherlich nichts gegen einen neuen Panzer Dragoon, Phantasy Star oder Virtua Tennis. Welche Sega-Serien sollten sie Ihrer Meinung nach entstauben und wiederbeleben?