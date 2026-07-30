Sega hat einen geschlossenen Netzwerktest für Crazy Taxi: World Tour angekündigt.
Und sie haben auch einen Trailer zum Anschauen, der uns einen besseren Blick auf die Westküstenkarte gibt.
Eines der Spiele, die wir auf der diesjährigen Gamescom ausprobieren dürfen, ist Crazy Taxi: World Tour, wo Sega versprochen hat, dass die Besucher eine der fünf verfügbaren Karten ausprobieren können. Wir wissen nicht, welcher es sein wird, aber wir vermuten, dass es die Westküstenkarte ist, da sie gerade einen neuen Trailer bekommen hat (den Sie unten finden können). Es basiert auf San Francisco und scheint der ursprünglichen Karte des ersten Spiels ziemlich ähnlich zu sein.
Wenn Sie es nicht nach Köln schaffen, um die Gaming-Messe zu besuchen und ein digitales Taxi zu fahren, hat Sega eine andere Lösung. Sie haben einen Multiplayer Closed Network Test angekündigt, der, wie der Name schon sagt, auf Multiplayer basiert. Das ist enthalten:
Klicken Sie auf diesen Link, um Ihr Interesse bis zum 31. August zu melden; Bewohner der meisten großen europäischen Länder können teilnehmen, aber leider nur sehr wenige andere.