Sega hat einen geschlossenen Netzwerktest für Crazy Taxi: World Tour angekündigt.

HQ

Eines der Spiele, die wir auf der diesjährigen Gamescom ausprobieren dürfen, ist Crazy Taxi: World Tour, wo Sega versprochen hat, dass die Besucher eine der fünf verfügbaren Karten ausprobieren können. Wir wissen nicht, welcher es sein wird, aber wir vermuten, dass es die Westküstenkarte ist, da sie gerade einen neuen Trailer bekommen hat (den Sie unten finden können). Es basiert auf San Francisco und scheint der ursprünglichen Karte des ersten Spiels ziemlich ähnlich zu sein.

Wenn Sie es nicht nach Köln schaffen, um die Gaming-Messe zu besuchen und ein digitales Taxi zu fahren, hat Sega eine andere Lösung. Sie haben einen Multiplayer Closed Network Test angekündigt, der, wie der Name schon sagt, auf Multiplayer basiert. Das ist enthalten:



In Pickup Race treten bis zu 6 Spieler gegeneinander an, um innerhalb eines festgelegten Zeitlimits so viele Passagiere wie möglich abzusetzen und so viel verrücktes Geld wie möglich zu verdienen.



In Cops 'N' Cabbies werden die Spieler in zwei Teams mit jeweils drei Personen aufgeteilt, die gegeneinander antreten



Die Spieler können auf 2 Karten fahren und zwischen 4 Charakteren und 6 Autos mit verschiedenen Tune-Up-Optionen wählen.



Klicken Sie auf diesen Link, um Ihr Interesse bis zum 31. August zu melden; Bewohner der meisten großen europäischen Länder können teilnehmen, aber leider nur sehr wenige andere.

HQ