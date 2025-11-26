Sega glaubt, dass Definitive Editions von Videospielen den Verkauf potenziell beeinträchtigen könnten

HQ

Wer hat 2024 die besten Spiele geliefert? Die Frage ist natürlich subjektiv, aber die nächstliegende Antwort, die wir bekommen können, stammt von Metacritic, das jedes Jahr Listen dazu erstellt. Im März berichteten wir, dass die letztjährige Antwort Sega war, das mit Titeln wie Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance und Like a Dragon: Infinite Wealth glänzte.

Allerdings verkaufen sich die Spiele nicht so gut, wie man es sich angesichts ihres kritischen Lobs erhofft hätte, und in einer kürzlichen Fragerunde für Investoren (über GameBiz) geht Sega nun darauf ein und erklärt, dass es teilweise an sogenannten Definitive Editions liegt, die die Leute dazu bringen, auf sie zu warten, anstatt sie beim Launch zu kaufen (übersetzt mit Bing):

"Wir sind der Meinung, dass Faktoren wie konkurrierende Titel desselben Genres, Startpreise und Bedenken, dass sogenannte Definitive Editions später erscheinen könnten, einige Verbraucher dazu gebracht haben könnten, ihre Käufe zu verschieben. Darüber hinaus konnten wir noch keine klare Hauptursache bestimmen, sehen aber auch Herausforderungen im Marketing – zum Beispiel, dass die Anziehungskraft des Spiels den Nutzern nicht klar genug kommuniziert wird. Wir analysieren das derzeit weiter."

Atlus Spiele wurden insbesondere nach einigen Jahren oft neu veröffentlicht und enthalten zusätzliche Inhalte. Es ist unbekannt, was Sega letztlich tun wird, aber wir hoffen sehr, dass sie herausfinden, wie sie besser kommunizieren können, dass sie die bestbewerteten Spiele auf dem Markt anbieten, damit wir mehr davon haben können.

Metapher: ReFantazio.