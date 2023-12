Sega gibt weitere Informationen zu seinen fünf kommenden Remakes bekannt

HQ

Sega sorgte vor zwei Wochen für eine der größten Überraschungen bei den Game Awards, als sie nicht nur ein, sondern fünf Remakes von Klassikern ankündigten, nach denen die Fans immer wieder gefragt haben. Verrücktes Taxi, Goldene Axt, Jetset-Radio, Shinobi und Straßen des Zorns.

Während eines Management-Meetings teilte Sega kürzlich einige kurze Informationen über jedes einzelne dieser kommenden Spiele. Unter anderem erfahren wir, dass Crazy Taxi sowohl Natur als auch Stadt zum Erkunden bietet, dass wir eine Rebellionsbewegung im Jet Set Radio starten werden und dass das neue Streets of Rage Streets of Rage Revolution heißen wird. Schauen Sie sich alles unten an

• Crazy Taxi: Innovative und frische Fahr-Action! - Fröhliches Gefühl von Freiheit x Verschmelzung von Natur und Stadt, schälte die neue Bühne von Crazy City heraus!

• Jet Set Radio: "Gegenkultur". Tokyo Street Open World - Erlebe die "Rebellion"-Bewegung, die sich in einer erstickenden Gesellschaft frei fühlt. Finde Freunde, vermehre deine Fans und schaffe eine Bewegung!

• Shinobi: Töte die Feinde in der Stille des Augenblicks - Renne durch die Welt von Shinobi, voller Monster und Ninja-Aktionen. Schnappt euch Oberozuki, das legendäre Schwert, und tötet das Böse erneut. Dein Clan und die Welt zählen auf dich.

• Goldene Axt: Krieger erheben sich, um die Dämonen zu bezwingen! - Besiege deine Feinde mit einer Vielzahl von Angriffen mit Schwertern und Magie! Die legendäre Geschichte um die Streitaxt "Goldene Axt" beginnt!

• Streets of Rage Revolution: Beliebte Side-Scrolling-Beat-'em-up-Action-Serie! - Übernimm die Kontrolle über einen der Ex-Offiziere und mache die Stadt zu einem Ort, an dem die Menschen nicht mehr durch die "Straßen des Zorns" laufen müssen.