Sega gibt Details zur Sonic-Kampagne in 2020 preis

Zu Beginn des Jahres startete Sega eine Community-Kampagne unter dem Slogan "Sonic 2020", ohne dabei genauer zu spezifizieren, worum es sich bei der Aktion eigentlich handelt. Nun erfolgte die offizielle Präsentation dieser Aktion, die das ganze Jahr über andauert und auf den 30. Geburtstag im kommenden Jahr hinarbeitet.

Mit Sonic 2020 soll der Charakter durch Aktionen, die jeweils am 20. Tag eines neuen Monats stattfinden, stärker in den Vordergrund gerückt werden. Es wird Nachrichten, Präsentationen und eine Vielzahl von Download-Möglichkeiten geben, die die Community beispielsweise mit Fanart-Sektionen mobilisieren sollen. Bisher teilte Sega Hintergrundbilder für PC, soziale Kanäle und mobile Geräte.

Die große Frage ist, ob das alles in einem Sonic-Videospiel mündet oder wir uns noch bis zum nächsten Jahr gedulden müssen. Die Premiere des Kinofilms Sonic The Hedgehog steht im Frühjahr bevor und dann gibt es noch die Feier der Olympischen Spiele in Tokyo im Sommer, begleitet von einem eigenen Mario&Sonic-Videospiel auf der Nintendo Switch. Wie sollte der nächste Titel des blauen Igels aussehen?