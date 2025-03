Sega führt die jährliche Publisher-Rangliste von Metacritic an

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Metacritic alle seine Review-Daten des letzten Kalenderjahres zusammenführt, um festzustellen, welcher Publisher die besten 12 Monate hatte. Letztes Jahr ging diese Auszeichnung nach einem Mega-Jahr 2023 an Capcom, aber hat es der japanische Publisher geschafft, den Thron ein weiteres Jahr in Folge zu verteidigen?

Die Antwort ist nein, aber es war sehr, sehr nah dran. Capcom belegte mit einer Gesamtpunktzahl von 323,1 Punkten und einem durchschnittlichen Metascore von 82,1 Punkten für alle seine Spiele den zweiten Platz. Das Unternehmen, das es schlug, war Sega, das 325,5 Punkte und eine durchschnittliche Bewertung von 82,9 erzielte, zweifellos zum Teil wegen Metaphor: ReFantazio und seiner 94-Bewertung auf PS5.

Bei den anderen großen Namen belegte Sony mit 314,0 Punkten den zweiten Platz, Focus Entertainment sprang mit 309,6 Punkten auf den fünften Platz, Square Enix belegte mit 303,5 Punkten den geteilten sechsten Platz (unterstützt durch die 92er-Bewertung von Final Fantasy VII: Rebirth auf PS5) und Microsoft kehrte mit 301,0 Punkten auf dem neunten Platz in die Top 10 zurück.

Sie können die vollständigen Top 10 unten sehen, und wenn Sie sehen möchten, wo sich alle 37 platzierten Publisher platziert haben, können Sie hier vorbeischauen.