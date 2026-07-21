Sega feierte das 25-jährige Jubiläum der Sakura Wars Serie

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Viele von euch haben wahrscheinlich schon von Sakura Taisen gehört, einer Rollenspielreihe mit unterschiedlichen Elementen von Dating-Sims und Visual Novels, kombiniert mit überraschend taktischen Kämpfen. Die Serie wurde in Japan unglaublich populär und half der Sega Saturn, in den ersten beiden Jahren (bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII) die PlayStation in diesem Markt zu übertreffen; Dort übertraf er sogar die Verkaufszahlen des Nintendo 64, obwohl er international floppte.

Die Serie startete 1996, und je nachdem, wie großzügig man zählt, wurden fast 30 Spiele veröffentlicht, von denen sechs Hauptserientitel sind. Im Westen jedoch wurden bisher nur zwei Sakura Wars Spiele (wie die Serie hier genannt wird) veröffentlicht, sehr zum großen Missfallen vieler.

Aber wenn du zu denjenigen gehörst, die mit der Serie vertraut sind und vielleicht die japanischen Originale oder Fan-Übersetzungen gespielt haben, hat Sega jetzt einige spannende Neuigkeiten (danke Time Extension) zu teilen. Da Sakura Taisen nun 30 Jahre alt wird, wird dieser Meilenstein bei einer Veranstaltung namens Sega Universe Playground im Parco-Kaufhaus in Tokio gefeiert.

Dort hast du die Möglichkeit, Sega-Klassiker zu spielen und den Schöpfer der Serie, Oji Hiroi, kennenzulernen. Sie versprechen auch Essen, das von Sega-Klassikern wie Fantasy Zone, Rent A Hero, Streets of Rage und dem sehr skurrilen Titel Segagaga inspiriert ist (wo man Sega während der Dreamcast-Blütezeit vor dem Untergang retten musste). Außerdem wird es DJ-Sets mit klassischer Sega-Musik und einen Pop-up-Sega-Shop mit einzigartigem Merchandise geben.

Wenn Sie eine Reise nach Japan geplant haben oder bereits dort sind und Sega-Fan sind, sollten Sie diese Reise nicht verpassen.