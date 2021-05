Sega feiert Sonics 30. Geburtstag mit T-Shirts, Basecaps und Tassen.

You're watching Werben

2021 ist ein großes Jahr für Videospielmarken. Pokémon und Resident Evil werden 25 Jahre alt, Zelda blickt auf 35 Jahre zurück und Donkey Kong wird 40. Wen wir in dieser Aufzählung nicht vergessen wollen, das ist der blaue Igel Sonic the Hedgehog, der in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Sega hat seinem Maskottchen zum Geburtstag eine brandneue Kollektion an Merchandise zur Verfügung gestellt. Unter den Dingen finden sich Tassen, T-Shirts und coole Basecaps. Alle Artikel werden ab Juni verfügbar sein, Vorbestellungen sind bereits möglich. Hier noch flink der Link zum offiziellen Sega-Shop.