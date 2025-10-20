Sega feiert das 25-jährige Jubiläum von Phantasy Star Online

Sie wissen wahrscheinlich, dass Sega dabei ist, seine Spielegeschichte wiederzubeleben, und sie haben bereits einen neuen Shinobi veröffentlicht und arbeiten unter anderem an Crazy Taxi, Jet Set Radio und Virtua Fighter. Ein Spiel, nach dem die Leute fragen, über das Sega aber noch nichts gesagt hat, ist Phantasy Star Online.

Dem Dreamcast-Hit folgte sowohl eine Fortsetzung als auch aktualisierte Versionen, aber viele haben das Gefühl, dass sie es nicht ganz schaffen, die Magie des ersten Spiels einzufangen - und Sega war seltsamerweise nicht daran interessiert, etwas dagegen zu unternehmen. Deshalb nehmen viele Fans jetzt freudig zur Kenntnis, dass Sega zumindest das 25-jährige Jubiläum des Klassikers würdigt, auch wenn es nicht unbedingt mehr bedeutet.

Sega hat einen Pop-up-Store in Shinjuku (Tokio) und einen Online-Shop (der natürlich nicht in den Westen liefert) eröffnet, in dem alle Arten von Merchandise von Phantasy Star Online verkauft werden.

Dass Sega damit zumindest zeigt, dass es sich an seinen klassischen Titel erinnert, erhöht natürlich die Chancen, dass es eines Tages zu neuem Leben erweckt wird, wenn auch nur in Form eines Remasters. Leider deutet aber derzeit nichts darauf hin, dass dies geschehen wird.