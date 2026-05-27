Sega feiert 35 Jahre Puyo Puyo mit einem wirklich eingängigen J-Pop-Hit

HQ

In diesem Jahr gab es viele Jubiläen, mit großen Spielen und Konsolen, die ihre Jubiläen begehen, und heute feiern wir 40 Jahre Dragon Quest. Eine weitere Spieleserie, die heute ihr Jubiläum feiert, ist Puyo Puyo, eine heitere, von Tetris inspirierte Puzzlereihe von Compile und Sega, die in Japan sehr beliebt ist.

Natürlich möchte Sega dieses Anlass nicht verpassen, aber sie tun es auf eine etwas unerwartete Weise. Sie haben einen Jubiläumssong in Zusammenarbeit mit dem Sänger Punipunidenki veröffentlicht, und wenn du J-Pop magst, werden dir dieses auf jeden Fall gefallen.

Wenn du an einem Mittwoch wie diesem Lust auf einen kleinen japanischen Groove hast, kannst du es sowohl auf Spotify als auch auf YouTube hören. Und wenn du Puyo Puyo spielen möchtest, dann war Puyo Puyo Tetris 2 die neueste große Veröffentlichung und ist auf allen großen Plattformen verfügbar. Unsere Rezension können Sie hier lesen.