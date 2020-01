Sega Europa verzichtet auf Kunststoffverpackungen bei PC-Spielen

Es gibt immer noch viele Leute, die ihre Lieblingsspiele gerne in physischen Ausgaben kaufen, was einen entsprechenden Mehraufwand in der Produktion, beim Transport und der Verpackung mit sich bringt. Um die Umwelt zu schonen, hat sich Sega Europa bereits im letzten Jahr dazu entschieden, eine vollständig recycelbare Verpackung herzustellen, was entsprechende Resonanz mit sich brachte. Bisher war diese Entscheidung nur im PC-Markt vorgesehen, da die Konsolenhersteller strenge Regeln für ihre Verpackungen haben.

Sega Amerika hat bereits alle physischen PC-Spiele aufgegeben und stellt lediglich digitale Kopien zur Verfügung. Sega Europa hingegen (unter dem Label werden Titel von Entwicklern wie Creative Assembly, Relic, Sports Interactive veröffentlicht) weitet die Idee der recycelbaren Verpackung auf alle eigenen Märkte aus. Gary Dale, Präsident und COO von Sega Europa, sagte Folgendes zu diesem Schritt:

"Diese Initiative unterstreicht Sega Europas Engagement, Plastikmüll zu reduzieren und ein umweltfreundliches Geschäftsmodell zu implementieren. [...] Wir würden gerne den Appell von Miles [Jacobson, Studiodirektor von Football Manager] vom September 2019 an die Unterhaltungsbranche bekräftigen, der andere Unternehmen dazu aufrief, ähnliche Modelle für ihre Produkte in Betracht zu ziehen. Wenn wir in der Film-, Spiele-, und Musikbranche an einem Strang ziehen, könnten wir über die Jahre hinweg eine drastische Reduktion von Plastikverpackungen und der damit einhergehenden Verschmutzung erwirken."

Bereits Sports Interactives letzter Titel, Football Manager 2020, erschien in Deutschland in einer umweltfreundlichen PC-Verpackung, auch das kommende Total War: Rome II soll ab dem 6. Februar in einer solchen Schutzhülle im Handel erscheinen.