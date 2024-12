Sega erwägt die Einführung eines eigenen Abonnementdienstes

HQ

Sega hat bekannt gegeben, dass es die Schaffung eines abonnementbasierten Spieledienstes prüft, der sich möglicherweise Xbox Game Pass und PlayStation Plus anschließt. Laut BBC bezeichnete Segas Western-Chef Shuji Utsumi solche Modelle als "sehr interessant" und deutete geheime Pläne an, die intern diskutiert werden.

Dieser Schritt würde Segas umfangreichen Backkatalog beliebter Titel nutzen und es zu einem attraktiven Angebot für nostalgische Spieler und Neueinsteiger gleichermaßen machen. Die jüngsten Delistings klassischer Sega-Spiele deuten darauf hin, dass das Unternehmen seine Bibliothek für einen exklusiven Service konsolidieren könnte.

Mit seinen Wurzeln in den Spielen der 70er Jahre und ikonischen Franchises wie Sonic the Hedgehog spiegelt Segas Erforschung dieses Modells einen breiteren Drang wider, seine globale Bedeutung zurückzugewinnen. Könnte Segas Abonnementplan angesichts der Verlagerung der Branche in Richtung Streaming seine goldene Ära wiederbeleben oder würde das Unternehmen in einem überfüllten Markt vor Herausforderungen stehen?