Sega erwägt, den Preis für seine Spiele zu erhöhen

HQ

In einer Fragerunde, die auf das jüngste Finanzbriefing folgte, gab Sega bekannt, dass es darüber nachdenkt, die Preise seiner Spiele auf 70 US-Dollar zu erhöhen.

Sega sagte: "Auf dem globalen Markt werden AAA-Spieletitel für Konsolen seit vielen Jahren für 59,99 US-Dollar verkauft, aber Titel, die für 69,99 US-Dollar verkauft werden, sind im letzten Jahr erschienen. Wir möchten die Preise von Titeln, von denen wir glauben, dass sie den Preissteigerungen angemessen sind, überprüfen und gleichzeitig die Marktbedingungen im Auge behalten."

Das bedeutet, dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass wir ein paar Sega-Spiele zu einem erhöhten Preis bekommen werden, aber hoffentlich wird dies nicht die Norm für das Unternehmen sein, damit wir alle ein wenig mehr Geld sparen können. Es scheint auch, dass Sega ein Nintendo-Denkmodell übernehmen würde, bei dem ein Spiel 70 US-Dollar wert sein müsste, um diesen Preis zu verdienen, wie es bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der Fall ist.

Viele andere Publisher haben bereits die Preise ihrer Spiele erhöht. Was würden Sie denken, wenn Sega diesem Beispiel folgen würde?