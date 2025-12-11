Sega deutet stark an, dass sie uns bei den Game Awards etwas zeigen wollen.

HQ

In den vergangenen Jahren versuchten Entwickler und Publisher stets, ihre Teilnahme an den The Game Awards geheim zu halten, um eine Überraschung zu liefern. In den letzten Jahren haben wir jedoch eine Veränderung in dieser Strategie beobachtet, wobei Unternehmen oft im Voraus ankündigen, dass sie etwas vorzuweisen haben (und auch, wenn sie nichts haben, um Gerüchte und falsche Erwartungen loszuwerden), und in manchen Fällen sogar offenbaren, was wir sehen werden.

So verhindern sie früher häufige Undichtigkeiten und sorgen dafür, dass die Ventilatoren an ihren Sitzen befestigt sind. Dieses Jahr wissen wir zum Beispiel, dass wir Lara Croft wieder sehen werden, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vorgestellt wird und dass der schwedische Entwickler The Ascent etwas Neues in Arbeit hat.

Nun hat sich ein anderes Unternehmen in den Ring geworfen, nämlich Sega. Sie schrieben Folgendes auf YouTube bezüglich der Game Awards: "Bleiben Sie dran, Sie wollen es 👀 nicht verpassen"

Was könnte das also sein? Sega hat viele Spiele angekündigt. Dazu gehören zahlreiche Reboots klassischer Serien wie Crazy Taxi, Golden Axe und Jet Set Radio. Außerdem arbeiten sie an Virtua Fighter 6 (allerdings nicht der endgültige Name), und dann ist da noch die Tatsache, dass seit drei Jahren kein brandneues 3D-Sonic-Plattformspiel erschienen ist – nächstes Jahr steht ein 35-jähriges Jubiläum an.

Wir wissen nicht, was wir sehen werden, aber eines sind wir sicher: Wir sind neugierig, was es ist.