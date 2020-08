Sega datiert Yakuza: Like a Dragon auf geleakten November-Termin

Seit wir vor einem Monat neue Informationen zur Sprachausgabe von Yakuza: Like a Dragon erhalten haben, wird im Microsoft Store der 13. November als Erscheinungsdatum des Spiels angegeben. Heute gab es ein frisches Video zum Spiel und Publisher Sega bestätigte den Termin nun auch offiziell. Das siebte Hauptableger der Reihe wird Mitte November auf PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X (sofern die Konsole bis dahin bereits veröffentlicht wurde) erscheinen. Eine Version für die Playstation 5 sei ebenfalls in Planung, aber da gibt es wohl noch keinen konkreten Termin für.

Das neue Video lässt solche Details außen vor und konzentriert sich stattdessen auf das rundenbasierte Kampfsystem. Sega zeigt uns einige Berufe (aka Klassen), denen Titelheld Ichiban Kasuga und seine Truppe in Yokohama nachgehen können. Nicht all diese "Jobs" würden wir auch als solche bezeichnen, aber wenn es Ryu ga Gotoku Studio dabei hilft, ein tolles Erlebnis zu bieten, beschweren wir uns nicht.