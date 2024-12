Sega-Chef will Sega wieder groß machen

HQ

Auch heute noch streiten sich PlayStation- und Xbox-Gamer darüber, auf welcher Hardware man seine Spiele spielen soll. Aber diese Kämpfe sind eine friedliche Brise im Vergleich zu der Zeit, als Nintendo und Sega in den frühen 90er Jahren Schlammschlachten führten.

Damals waren auch die Firmen selbst in die Konsolenkriege verwickelt, und vor allem Sega war eine treibende Kraft mit vielen billigen Schüssen und sonstigem Unfug. Nach einer Reihe fragwürdiger Entscheidungen haben sie sich jedoch in den frühen 2000er Jahren als Konsolenhersteller zurückgezogen, aber in den letzten Jahren haben sie wieder einen Hit nach dem anderen veröffentlicht, während Sonic seinen rechtmäßigen Platz als Plattform-Maskottchen zurückerobert hat.

Und damit kehrt das Selbstvertrauen zurück. Das Studio arbeitet derzeit an der Rückkehr mehrerer klassischer Serien wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio und Shinobi - und über Nacht wurde auch enthüllt, dass Virtua Fighter 6 zusammen mit dem enorm ehrgeizigen Project Century auf dem Weg ist.

In einem langen und interessanten Interview mit Eurogamer sagt Sega-Chef Shuji Utsumi, dass es Zeit für Sega ist, wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren, und in Bezug auf das Comeback all der alten Marken erklärt er:

"Wir haben diese Ankündigung bei den Game Awards [2023] gemacht... In der ersten Ankündigungsrunde habe ich mich im Grunde darauf konzentriert, Sonic, Yakuza und Persona wiederzubeleben. Drei IPs, die noch stärker sein können. Und um Sega mehr wie Sega zu machen... Sega hat so viele großartige IPs und sie sind sehr gut gealtert, und sie könnten den Markt wieder ansprechen."

Natürlich gibt es auch Platz für klassisches Sega-Trolling, und Utsumi erklärt, dass Nintendo wie Popmusik ist, während Sega Rock'n'Roll ist:

"Sega hat irgendwie erfunden - wenn man das Spielegeschäft mit dem Musikgeschäft vergleicht - Segas Rolle war es, den Rock'n'Roll zu erfinden, verglichen mit Nintendo. Nintendo mag Popmusik, gute Musik, Jazz... "

Er erklärt weiter, wie Sega im Vergleich zu Nintendo mehr Haltung hatte und sein eigenes Erbe feiert:

"Sega hatte [damals] diese Art von Stil. Segas Position war: "Wenn du eine Einstellung hast, ist Sega das richtige Unternehmen für dich und nicht Nintendo", wegen der Spiele, wegen des Stils, wegen der Coolness oder der Art von Einstellung. Wir haben einen so schönen Content-Wert in Sega und einigen anderen IPs, also versuchen wir, es jetzt mit ein wenig Hip-Hop-Geschmack wiederzubeleben."

Utsumi schließt mit der Erklärung, dass er mit den vielen spektakulären Ankündigungen von Sega während der letztjährigen The Game Awards und jetzt bei den diesjährigen The Game Awards ein Ziel hat:

"Ich wollte eine Botschaft senden, die besagt: 'Sega kommt zurück'."

Mit anderen Worten, wir können aufregende Zeiten für Sega-Fans erwarten, und es hört sich so an, als ob Sega in den kommenden Jahren mehr wie das Unternehmen sein wird, das wir in den 80er und 90er Jahren lieben gelernt haben. Und das ist sicherlich das Beste, was es gibt.