Sega bringt Weltklasse-Fighting auf die Switch 2 mit Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Es ist lange her, dass Nintendo und Sega Freunde wurden, aber trotz allem und trotz des Übergangs des Sega zum Multi-Format-Publisher gibt es eine klassische Serie, die mit neuen Veröffentlichungen konsequent alle Nintendo-Hardware übersprungen hat. Du hast wahrscheinlich schon erkannt, dass wir von Virtua Fighter sprechen, Segas legendärer Serie, die 1993 in japanischen Spielhallen begann und von vielen als die weltweit führende Kampfreihe gilt.

Leider gab es in den letzten zwei Jahrzehnten nur wenige neue Teile, wobei das neueste nummerierte Spiel Virtua Fighter 5 ist, das ursprünglich 2006 erschien. Sega hat es jedoch weiterhin mit Überarbeitungen aktualisiert, die oft für Konsolen veröffentlicht wurden, wie Virtua Fighter 5: Final Showdown, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown und das letztjährige Virtua Fighter 5 R.E.V.O., das bereits für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erschienen ist.

Aber jetzt ist es Zeit für ein historisches Debüt, denn Sega kündigt an, dass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. endlich für die Switch 2 erscheint. Und bei den Features haben sie nicht gespart, denn wir können uns auf vollständiges Crossplay zwischen PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X und natürlich Switch 2 freuen – inklusive Unterstützung für Rollback-Netcode für flüssigeres Online-Gaming und einem neuen Spielmodus namens World Stage.

Es wird sowohl eine physische Ausgabe (54,99 £ / 59,99 €) als auch eine digitale Ausgabe geben, bei der man zwischen der Standardversion (15,99 £ / 19,99 €) und einer 30th Anniversary Edition (39,99 £ / 49,99 €) wählen kann, wobei letztere auch zusätzlichen DLC enthält:

30. Jubiläumsausgabe



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Basisspiel



Legendary Pack DLC



Yakuza-Reihe Kollaborationspaket DLC



Virtua Fighter 30th Anniversary Badeanzug-Kostümset, Soundtrack-Sammlung und Ranglistentitel



Virtua Fighter Vorproduktions-Artwork



Vor dem Start beginnt am 19. Februar eine offene Beta, um Netzwerk- und Crossplay-Funktionen zu testen, und Vorbestellungen sind bereits verfügbar. Wer vorbestellt, erhält im Spiel einen exklusiven, von Sega inspirierten kosmetischen Gegenstand.

Der 26. März markiert die Premiere von Virtua Fighter auf einer Nintendo-Konsole, da Virtua Fighter 5 R.E.V.O. veröffentlicht wird, und hoffentlich bedeutet das auch, dass Virtua Fighter 6 (der Name ist noch nicht endgültig) zu gegebener Zeit auch für die Switch 2 erscheinen wird. Schaut euch unten den ersten Trailer zur Switch-2-Version und einige Screenshots an.