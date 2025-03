Sega bringt Sonic-Kleidung auf den Markt, die ältere Fans lieben werden

HQ

In den letzten Jahren hat Sega begonnen, tiefer in seine reiche Spielegeschichte einzutauchen, seit der Ära, in der das Unternehmen gegen Nintendo um die Gunst der Spieler kämpfte und einen Klassiker nach dem anderen lieferte, oft mit einem originellen Ansatz und viel Einstellung.

Daher ist es nur logisch, dass sie nun zusammen mit Insert Coin eine Retro-Kollektion mit einem Sonic the Hedgehog-Thema herausbringen. Unter den Kleidungsstücken finden wir Jacken, Socken, Anstecknadeln und ein T-Shirt. Alle mit Sonic-Motiven, die diejenigen, die Mega Drive gespielt haben, sofort erkennen werden. Der Preis ist auch nicht allzu schäbig, wobei die laserblaue Class Of '91-Jacke mit 79,99 £ (ca. 97 €) am teuersten ist.

Bisher sind es nur Vorbestellungen, aber die Auslieferungen werden bereits " Ende März/ Anfang April" erwartet. Schaut hier vorbei, um ein paar schöne 16-Bit-Duft-Sonic-Kleidung für den Frühling und Sommer zu kaufen.

Vergesst auch nicht, euch alle Bilder anzusehen, einige der Kleidungsstücke haben wirklich schöne versteckte Ostereier für die Fans.