Sega bringt eine 35-Jahr-Jubiläumskollektion für Sonic the Hedgehog auf den Markt

Sega veröffentlichte sein Mega Drive 1988 in Japan, gefolgt von den USA (wo es Genesis heißt) 1989 und Europa 1990. Aber erst im folgenden Jahr lernten wir Sonic the Hedgehog kennen. Das bedeutet, dass der Igel dieses Jahr 35 Jahre alt wird – etwas, worüber wir schon früher geschrieben haben, und Sega ist bereit, dies richtig zu feiern.

Sie haben nun angekündigt, dass sie eine 35th Anniversary Kollektion von Sonic Produkten entwickelt haben, die über Amazon erhältlich sind. Es besteht hauptsächlich aus Kleidung, umfasst aber auch Gegenstände wie Wasserflaschen, Kissen, Taschen und Handyhüllen. Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie vor dem Geburtstag des Igels Sonic Merchandise brauchen.