Sega bringt ein mächtiges Line-up zur Gamescom

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Genieße die Sommerhitze, solange du kannst, und nutze die Gelegenheit, deinen Spiel-Backlog aufzuarbeiten (und vielleicht sogar ein paar neue Titel hinzuzufügen). Nächsten Monat wird die Gaming-Welt mit Gamescom wieder voll in Gang sein. Die weltweit größte Gaming-Messe findet wie üblich in Köln statt und findet dieses Jahr vom 26. bis 30. August statt.

Sega ist eines der Unternehmen, die teilnehmen werden, und sie bringen eine umfangreiche Auswahl an Spielen mit. Mit einem neuen Video haben sie nun bestätigt, dass wir nicht weniger als fünf Titel sehen können, die alle als heiß eingestuft werden können.

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Segas Gamescom-Line-up



Alien: Isolation 2 – Mit seinem öffentlichen Hands-on-Debüt in Europa verstärkt das klaustrophobische Lo-Fi-Sci-Fi-Setting des Stands die Atmosphäre des spielbaren Prologs von Alien: Isolation 2.

– Mit seinem öffentlichen Hands-on-Debüt in Europa verstärkt das klaustrophobische Lo-Fi-Sci-Fi-Setting des Stands die Atmosphäre des spielbaren Prologs von Alien: Isolation 2.

Crazy Taxi: World Tour - Um die chaotische Energie der vorherigen Spiele der Reihe einzufangen, gehören die Spieler zu den Ersten, die durch eine brandneue Karte (eine von fünf Städten im finalen Spiel) in diesem brandneuen, weltumspannenden Crazy Taxi-Abenteuer rasen. Fans bekommen außerdem die Möglichkeit, mit dem ikonischen Taxi aus den Spielen, dem Yellow Jack, zu posieren.

- Um die chaotische Energie der vorherigen Spiele der Reihe einzufangen, gehören die Spieler zu den Ersten, die durch eine brandneue Karte (eine von fünf Städten im finalen Spiel) in diesem brandneuen, weltumspannenden Crazy Taxi-Abenteuer rasen. Fans bekommen außerdem die Möglichkeit, mit dem ikonischen Taxi aus den Spielen, dem Yellow Jack, zu posieren.

Stranger Than Heaven – Beim ersten öffentlichen Hands-on treten die Spieler in die Zeit zurück in einen Underground-Jazzclub, um STRANGER THAN HEAVEN zu entdecken, wobei ein bühnenbasiertes Foto-Erlebnis sie zum Teil der Show macht.

– Beim ersten öffentlichen Hands-on treten die Spieler in die Zeit zurück in einen Underground-Jazzclub, um STRANGER THAN HEAVEN zu entdecken, wobei ein bühnenbasiertes Foto-Erlebnis sie zum Teil der Show macht.

Persona 4 Revival – Persona-Fans werden das Einkaufszentrum im Juni wiedererkennen, in dem westliche Fans die Chance haben, das Remake des RPG-Klassikers zu spielen und ihre Botschaften an den Live-TV-Stack zu senden.

– Persona-Fans werden das Einkaufszentrum im Juni wiedererkennen, in dem westliche Fans die Chance haben, das Remake des RPG-Klassikers zu spielen und ihre Botschaften an den Live-TV-Stack zu senden.

Total War: Warhammer 40.000 – Mit seinem praktischen Debüt übernehmen die Spieler das Kommando über die besten Soldaten des Imperators, die Space Marines, in drei Spielszenarien, alle in einem Stand, der vom krieg zerrissenen Setting inspiriert ist.



Cool, das ist großartig und so, aber es wird noch besser: Jeder, der den Sega-Stand besucht, erhält einen physischen Sega-Pass. Sie können diesen Pass nach dem Ausleihen und Ausprobieren aller fünf Titel zeigen und ihn dann gegen einen limitierten Sammlertoken eintauschen.

Außerdem werden die RGG-Studio-Legenden und Stranger Than Heaven-Schöpfer Hiroyuki Sakamoto und Mikinobu Abe Autogramme geben. Außerdem wird uns ein Blick auf Metaphor: ReFantazio für die Switch 2, Neuigkeiten zu Sonic Racing: Crossworlds und vieles mehr versprochen.

Kurz gesagt, dies ist ein Stand, den Sie nicht verpassen sollten.