Sega bestätigt, dass es keine Saturn Mini oder Dreamcast Mini geben wird

HQ

Vor einigen Jahren erfasste das Retro-Mini-Konsolenfieber die gesamte Gaming-Sphäre, wobei Nintendo zunächst das Konzept der Limited Edition mit dem NES Mini und dann mit dem SNES ausnutzte, bevor Sega mit dem Mega Drive Mini und Mega Drive Mini II ebenfalls auf den Zug aufsprang. Und das scheint das Ausmaß der Bemühungen von Sega in diesem Nostalgiemarkt zu sein.

Der CEO der Publishing-Abteilung von Sega of America & Europe, Shuji Utsumi, bestätigte gegenüber The Guardian, dass es keine Mini-Konsolen mehr geben wird, was bedeutet, dass die Hoffnung auf einen Sega Dreamcast Mini oder Sega Saturn Mini schwindet.

"Wir sind kein Retro-Unternehmen" Sagte Utsumi. "Wir schätzen unser Vermächtnis sehr, wir schätzen es, aber gleichzeitig wollen wir etwas Neues anbieten, sonst werden wir Geschichte sein. Das ist nicht das, was wir anstreben."

Wir haben zwar kein offizielles Retro-System, aber einige der besten Franchises, die es geschafft haben, auf diesen älteren Sega-Systemen zu erscheinen, feiern tatsächlich ein Comeback, wie Jet Set Radio, Virtua Fighter, Crazy Taxi, Shinobi und Golden Axe, es gibt also Hoffnung für die Zukunft.